Официальный представитель МИД России Мария Захарова в пятницу, 22 марта, заявила, что Белый дом не имеет права выдавать индульгенции возможно причастным к стрельбе в «Крокус сити холле» Украине и украинцам.

Комментируя заявление представителя Белого дома Джона Кирби по поводу стрельбы в «Крокус сити холле», Захарова в своем Telegram-канал написала: «Белый дом заявил, что не видит признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту в Москве. На каком основании официальные лица в Вашингтоне делают какие-либо выводы в разгар трагедии о чьей-либо непричастности? Если у США есть или были достоверные данные на этот счет, то их необходимо незамедлительно передать российской стороне. А если таких данных нет, то Белый дом не имеет права выдавать кому-либо индульгенции. Всех причастных, как заявило российское руководство, установят компетентные органы».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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