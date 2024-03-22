Песков: Путину сообщили о теракте в первые минуты

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду, 22 марта, заявил, что Владимиру Путину о произошедшем в «Крокус Сити Холле» было доложено в первые минуты. Он дал все необходимые указания, – сообщили в Кремле.

«Владимиру Путину в первые минуты произошедшего в «Крокус Сити Холле» было доложено о начале стрельбы. Президент постоянно получает информацию о происходящем и о принимаемых мерах по линии всех соответствующих служб, глава государства дал все необходимые указания», – сообщил Дмитрий Песков.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube