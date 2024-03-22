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Пятница, 22 марта 2024, 23:22 мск

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Песков: Путину сообщили о теракте в первые минуты

Архив. Фото: пресс-служба Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду, 22 марта, заявил, что Владимиру Путину о произошедшем в «Крокус Сити Холле» было доложено в первые минуты. Он дал все необходимые указания, – сообщили в Кремле.

«Владимиру Путину в первые минуты произошедшего в «Крокус Сити Холле» было доложено о начале стрельбы. Президент постоянно получает информацию о происходящем и о принимаемых мерах по линии всех соответствующих служб, глава государства дал все необходимые указания», – сообщил Дмитрий Песков.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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