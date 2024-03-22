Несколько сотен родственников заложников ХАМАС попросили Байдена оказать давление на Нетаньяху

Письмо президенту США Джо Байдену с призывом его оказать давление на израильского премьера Биньямина Нетаньяху, чтобы тот согласился на «разумную сделку» с ХАМАС ради освобождения заложников, написали около 600 израильтян, чьи родственники находятся в плену у палестинского движения, – сообщает The Times of Israel.

В письме родственников заложников ХАМАС, адресованном Джо Байдену, в частности, говорится: «Мы обращаемся к вам, потому что мы все сильно разочарованы тем, как премьер-министр Биньямин Нетаньяху провел переговоры по заложникам. Мы призываем вас использовать доступные вам средства, чтобы оказать давление и убедить все стороны, включая премьер-министра Израиля, согласиться на сделку, которую вы считаете разумной».

«Мы готовы тесно сотрудничать с вашей администрацией, чтобы мобилизовать израильский народ и донести до американского народа и его выборных должностных лиц необходимость поддержки нынешнего соглашения. Мы считаем, что семьи заложников могут сыграть важную роль в получении общественной поддержки, чтобы сделка стала возможной», – подчеркивается в письме родственников 81 заложника, находящегося в плену у ХАМАС.

Тель-Авив, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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