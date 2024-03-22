Совбез ООН призвал привлечь к ответственности исполнителей, организаторов, финансистов и спонсоров «гнусного и трусливого» теракта

Совет Безопасности ООН в пятницу, 22 марта, выпустил заявление, в котором решительно осудил «гнусный и трусливый террористический акт» в Подмосковном концерном зале «Крокус Сити холл», а также призвал привлечь к ответственности «исполнителей, организаторов, финансистов и спонсоров» этого преступного акта, – сообщают СМИ.

В заявлении, распространенном Совбезом ООН, в частности, говорится: «Члены Совета Безопасности решительно осудили гнусный и трусливый террористический акт в концертном зале в Красногорске. Этот преступный акт терроризма привел к трагическим потерям десятков человеческих жизней и ранению более 100 человек, некоторые из которых находятся в критическом состоянии. Члены Совета Безопасности выразили глубокие соболезнования семьям жертв и российскому народу, и пожелали скорейшего и полного выздоровления пострадавшим».

«Члены Совета Безопасности подчеркнули необходимость привлечения к ответственности исполнителей, организаторов, финансистов и спонсоров этих преступных актов терроризма и их передачи правосудию. Они призвали все государства, в соответствии с их обязательствами по международному праву и соответствующим резолюциям Совета Безопасности, активно сотрудничать с Правительством Российской Федерации, а также всеми другими компетентными органами в этом отношении», – заявили в Совете Безопасности ООН.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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