Посол России в Варшаве предложил полякам прислать ноту курьером

Посол России в Варшаве Сергей Андреев отказался посещать МИД Польши по поводу «ракетного инцидента» и предложил «прислать ноту по почте или курьером», – сообщает РИА Новости.

В интервью агентству российский дипломат сказал: «Я посчитал, что беседовать тему, связанную с «ракетным инцидентом» без предъявления доказательной базы не имеет смысла, и от визита в МИД Польши отказался».

«Я спросил, планирует ли польская сторона предоставить посольству какие-либо доказательства своих утверждений. Внятного ответа я не получил и обратил внимание на то, что мы до сих пор ждем от польской стороны доказательств относительно того, что якобы российская крылатая ракета залетала в воздушное пространство Польши 29 декабря прошлого года. Никаких доказательств этих утверждений мы до сих пор не получили. Я предложил польским коллегам, если они того желают, направить соответствующую ноту по почте или с курьером», – добавил Андреев.

Напомним, что накануне польская сторона заявила, что российская крылатая ракета нарушила воздушное пространство Польши, которая находилась в воздушном пространстве Польши в течение 39 секунд.

Варшава, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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