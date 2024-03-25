Польша надеется на прекращение транзита украинского зерна

Министр развития и технологий Польши Кшиштоф Гетман заявил, что Варшава надеется на прекращение с 1 апреля транзита украинского зерна через республику, – сообщает в понедельник, 25 марта, радио «Люблин».

В эфире польской радиостанции Гетман сказал: «Мы очень продвинулись в переговорах с Украиной по поводу системы лицензирования, которую наши предшественники так и не смогли ввести. … Мы надеемся, что с 1 апреля украинский транзит кукурузы и пшеницы прекратится. Об этом мы говорили с украинской стороной».

Варшава, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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