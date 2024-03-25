Движение ХАМАС заявило о готовности к обмену заложниками с Израилем

Палестинское исламское движение сопротивления ХАМАС в понедельник, 25 марта, заявило, что в связи с принятием Советом Безопасности (СБ) ООН резолюции о прекращении огня в секторе Газа готово участвовать в обмене заложников на палестинских заключенных, – сообщают СМИ.

В сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале ХАМАС, в частности говорится: «ХАМАС приветствует призыв СБ ООН к немедленному перемирию и подчеркивает необходимость ввести постоянный режим прекращения огня, вывести все израильские войска из Газы и вернуть перемещенных лиц в места их проживания. Мы подтверждаем, что готовы немедленно принять участие в обмене пленными, который приведет к освобождению заложников и палестинских заключенных».

«Призываем Совет Безопасности ООН оказать давление на Израиль, чтобы тот соблюдал принятую резолюцию о прекращении огня и прекратил войну. Благодарим страны, принявшие участие в разработке резолюции, за поддержку палестинского народа», – добавили в ХАМАС.

Газа, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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