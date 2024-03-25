Захарова обвинила США в демонстративной «аморальности»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в понедельник, 25 марта, заявила, что для США аморальное поведение стало «новой нормальностью».

В своем Telegram-канале Захарова написала: «Белый дом: «США не намерены оказывать помощь России в сфере безопасности после теракта в Подмосковье».

«Демонстративное аморальное поведение стало «новой нормальностью» в либеральных демократиях», – подчеркнула представитель российского МИДа.

Ранее сегодня представитель Белого дома Джон Кирби на брифинге заявил, что «помощи России от США в сфере безопасности не планируется. Мы считаем террористическую группировку ИГИЛ* единолично ответственной за теракт».

*Организация признана террористической и запрещена в России

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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