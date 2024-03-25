Израиль отменил визит в США из-за резолюции Совбеза ООН

Делегация Израиля по распоряжению премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху отменила свой визит в Вашингтон после того, как США не наложили вето на резолюцию ООН о немедленном прекращения огня в секторе Газа, – передает в понедельник, 25 марта, издание The Jerusalem Post.

Как сообщает израильское издание, в канцелярии премьер-министра заявили: «США отступили от своей последовательной позиции в Совете Безопасности с начала войны. Отказ ветировать резолюцию стал явным отказом США от ранее занимаемой ими позиции. Этот отказ наносит ущерб военным усилиям и усилиям по освобождению заложников, поскольку дает ХАМАС надежду на то, что международное давление позволит им добиться прекращения огня, не освобождая наших заложников».

Ранее в понедельник Совет Безопасности (СБ) ООН поддержал проект резолюции с призывом к прекращению огня в секторе Газа на время священного месяца Рамадан.

Тель-Авив, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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