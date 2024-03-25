Тель-Авив отказался прекращать боевые действия в секторе Газа, несмотря на резолюцию Совбеза ООН

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац в понедельник, 25 марта, несмотря на принятую Совбезом ООН резолюцию с требованием немедленного прекращения огня в секторе Газа на месяц Рамадан, заявил, что Тель-Авив боевые действия не прекратит, пока все заложники движения ХАМАС не будут освобождены, – сообщают СМИ.

В своем аккаунте в соцсети X (экс-Twitter) Кац написал: «Государство Израиль не прекратит огонь. Мы уничтожим ХАМАС и продолжим сражаться до тех пор, пока последний из похищенных не вернется домой».

Отметим, что ранее сегодня палестинское исламское движение сопротивления ХАМАС заявило, что в связи с принятием Советом Безопасности (СБ) ООН резолюции о прекращении огня в секторе Газа готово участвовать в обмене заложников на палестинских заключенных.

Тель-Авив, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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