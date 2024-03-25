ООН: резолюция Совета Безопасности о прекращении огня в секторе Газа обязательна к исполнению

Заместитель официального представителя генерального сектретаря ООН Фархан Хак на брифинге в понедельник, 25 марта, заявил, что резолюция Совета Безопасности ООН с требованием немедленного прекращения огня в секторе Газа на период священного месяца Рамадан является обязательной к исполнению, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления представитель генсека ООН сказал: «Все резолюции Совбеза ООН являются международным правом. И эта резолюция является таким международным правом, как и любая другая. Так что она является обязательной к исполнению».

Ранее сегодня глава МИД Израиля Исраэль Кац заявил, что пока все заложники не будут освобождены, Тель-Авив отказывается прекращать боевые действия в секторе Газа.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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