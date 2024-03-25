Путин: Кто ждал террористов на Украине?

Президент России на совещании о мерах, принятых после теракта в «Крокус Сити Холле» в понедельник, 25 марта, заявил, что нужно ответить на вопрос, «почему террористы пытались уйти на Украину, и кто их там ждал?», – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию пресс-службы Кремля.

В ходе своего выступления глава государства сказал: «Прежде всего хочу ещё раз выразить глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате кровавого, варварского теракта 22 марта, пожелать скорейшего выздоровления раненым. Благодарю всех, кто в тяжелейших условиях спасал людей, помогал пострадавшим. Наше общество в это непростое время показало пример подлинной солидарности, сплочённости, взаимной поддержки. …Несмотря на нашу всеобщую боль и скорбь, сострадание и законное желание покарать всех виновников этого зверского злодеяния расследование должно проводиться в высшей степени профессионально, объективно, без всякой политической ангажированности».

«Те, кто планировали этот теракт, рассчитывали посеять панику и разлад в нашем обществе, но встретили единение и решимость противостоять этому злу. Мы знаем, что преступление совершенно руками радикальных исламистов с идеологией, с которой сам исламский мир борется веками. Мы видим также, что США по разным каналам пытаются убедить своих сателлитов и другие страны мира в том, что по их разведданным киевского следа в московском теракте якобы нет, что кровавый теракт совершили последователи ислама – члены запрещенной в России организации ИГИЛ*. Мы знаем, чьими руками было совершено это злодеяние против России. Мы знаем, что теракт в «Крокусе» совершен руками радикальных исламистов. Теракт в «Крокусе» – звено в целой серии попыток тех, кто с 2014 года воюет с Россией руками неонацистского киевского режима», – подчеркнул Путин и добавил: «Нужно ответить на вопрос, почему террористы после совершения преступления пытались уйти на Украину и кто их там ждал?»

*Организация признана террористической и запрещена в России

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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