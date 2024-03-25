Путин о теракте в Подмосковье: Нацисты никогда не брезговали самыми бесчеловечными средствами

Президент России на совещании о мерах, принятых после теракта в «Крокус Сити Холле» в понедельник, 25 марта, заявил, что нацисты никогда не брезговали использовать самые грязные и бесчеловечные средства для достижений своих целей, особенно когда их контрнаступление провалилось, – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию пресс-службы Кремля.

В ходе своего выступления глава государства сказал: «Сразу же возникает вопрос: кому это выгодно? Злодеяние может быть лишь звеном в целой серии попыток тех, кто с 2014 года воюет с нашей страной руками неонацистского киевского режима. А нацисты, как хорошо известно, никогда не брезговали использовать самые грязные и бесчеловечные средства для достижений своих целей. Тем более, когда их разрекламированное контрнаступление полностью провалилось. Это признано всеми и не оспаривается».

«Российские Вооруженные Силы удерживают инициативу по всей линии боевого соприкосновения, а все предпринимаемые противником меры по стабилизации фронта успеха не приносят. Отсюда и попытки зайти и закрепиться на наших приграничных территориях. Обстрелы, в том числе используя системы залпового огня, мирных кварталов, объектов гражданских, в том числе энергетической инфраструктуры, в попытке ракетных ударов по Крымскому мосту или самому полуострову. В этот ряд вполне логично вписываются и кровавые акции устрашения, подобные теракту, совершенному в Москве. Цель, как я уже сказал, посеять панику в наем обществе и показать своему собственному населению, что для киевского режима еще не все потеряно. Нужно только исполнять приказы своих западных кураторов, воевать до последнего украинца, исполнять команды из Вашингтона и принимать новый закон о мобилизации, создавать что-то вроде Гитлерюгенда в новом его, конечно, издании, выбивать под это новое оружие и дополнительные деньги, значительную часть которых можно украсть и положить, как это водится на Украине, себе в карман», – добавил Путин.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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