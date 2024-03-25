Захарова: «Не было – и точка» – новая форма «хайли лайкли» у Госдепа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в понредельник, 25 марта заявила, что у Госдепа США появилась новая форма доказательной базы вместо выражения – «хайли лайкли».

В своем Telegram-канале Захарова написала: «Госдепартамент: «Никакого участия Украины в теракте в «Крокусе» не было, и точка». «Не было, и точка» – новая форма доказательной базы, пришедшая на смену «хайли-лайкли».

Ранее сегодня пресс-секретарь Госдепа США Мэтью Миллер, отвечая на вопрос о теракте в «Крокусе», сказал: «Теракт в «Крокусе» – это точно не Украина. Нет никакого украинского вмешательства. Точка! Мы видели, что украинское правительство дало четко это понять».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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