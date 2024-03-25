Небензя: Срыв Францией заседания Совбеза ООН по теме 25-летия с бомбардировок НАТО Югославии – акт дипломатической агрессии

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в понедельник, 25 марта, на брифинге с журналистами назвал срыв Францией заседания Совбеза ООН по теме 25-летия с бомбардировок НАТО Югославии актом дипломатической агрессии, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления российский дипломат сказал: «Сегодня, в 25-летие агрессии НАТО против Югославии, мы наблюдаем очередной акт дипломатической агрессии со стороны Франции, которая входит в НАТО. В этот раз это случилось в Совете Безопасности ООН. Агрессия была проявлена в отношении свободы слова, свободы выражения в высшем органе ООН».

«Франция и другие члены ООН прибегают к процедурным маневрам, чтобы не допустить созыва Совета Безопасности по вопросу чрезвычайной важности, который имеет серьезные последствия для Сербии, нынешней ситуации в Косове, равно как и для всего региона Западных Балкан», – добавил Небензя

Отметим, что члены Совбеза ООН не приняли российскую повестку дня заседания. Против не выступил никто, но все-таки повестка была отклонена из-за отсутствия девяти необходимых голосов. Алжир, Китай, Россия выступили за, 11 стран воздержались.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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