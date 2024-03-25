СМИ: В ЦРУ в рамках борьбы с расизмом запретили термин «черный список»

Сотрудники ЦРУ получили распоряжение с запретом использовать термин «черный список», так как он является расистским, – сообщило в воскресенье, 24 марта, The Telegraph.

Британское издание со ссылкой на информационный бюллетень по вопросам многообразия, разосланный по различным отделам ЦРУ, пишет, что «отныне термин «черный список» подразумевает, что черное – плохо, а белое – хорошо, а это проявление расизма. Понятие – «проверка вменяемости» также не рекомендовано, поскольку оно унижает людей с психическими заболеваниями».

«В качестве примера того, как надо себя вести образцовому агенту ЦРУ офицер разведки на условиях анонимности рассказал о том, что его тяга к переодеванию в женскую одежду помогла ему отточить профессиональные навыки», – пишет The Telegraph.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube