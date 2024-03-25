Песков заявил, что Москва отреагирует на попытки ЕС передать Киеву замороженные российские активы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не оставит без реакции решение Евросоюза передать замороженные российские активы киевскому режиму, сообщает во вторник, 26 марта, издание «Аргументы и Факты».

В интервью изданию Песков сказал: «Думаю, европейцы понимают, что мы будем оспаривать это решение. Возможно, это будет вопрос не одного года, а десятилетий, но мы это просто так не оставим. Они сами будут разрушать свою инвестиционную привлекательность, основы коммерческого права – устои своей экономики. Потому что частная собственность или право государства на свои авуары – это святое, это нельзя трогать. И вот если они нарушат это один раз, то получат моментальную реакцию инвесторов, нанесут урон своему реноме, которое зарабатывали много десятилетий. Попросту говоря, будут рубить сук, на котором сидят».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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