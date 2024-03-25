Небензя: Нападение на Югославию запустило серию агрессий США по всему миру

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности по теме 25-й годовщине агрессии НАТО против Югославии в понедельник, 25 марта, заявил, что нападение на эту Балканскую страну в центре Европы запустило серию крупномасштабных агрессий США и их союзников по всему миру, – сообщает Постпредство РФ при ООН.

В ходе своего выступления российский дипломат сказал: «Агрессия НАТО против Югославии стала вопиющим нарушением международного права: основополагающих целей и принципов Устава ООН, Хельсинкского Заключительного акта СБСЕ, норм и принципов международного гуманитарного права. Серьезнейшим образом был подорван авторитет Совета Безопасности ООН, который не давал никакого одобрения на силовые действия Альянса в отношении Югославии. С начала кровавого распада Социалистической Федеративной Республики Югославия, срежиссированного и спонсируемого США, Германией и другими странами, и в результате нападения на Югославию, Альянс подорвал сложившуюся архитектуру безопасности, которая обеспечивала мир в Европе на протяжении многих десятилетий. Это типичный деструктивный «почерк» НАТО».

«Нападение на Югославию запустило серию крупномасштабных агрессий США и их союзников по всему миру: против Ирака, Ливии, Афганистана, Сирии. Результаты этих авантюр всем хорошо известны. Туда же уходит корнями и антиконституционный переворот в Киеве в 2014 году. Именно разрушение суверенного государства привело к тому хаосу, который набирает обороты не только в Косово, но и на Балканах в целом», – подчеркнул Небензя.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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