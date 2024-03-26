Будапешт призвал к скорейшему прекращению огня на Украине

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто во вторник, 26 марта, заявил, что его страна настаивает на скорейшем прекращении огня и начале переговоров между Россией и Украиной, – сообщает ТАСС.

В интервью агентству глава венгерской дипломатии сказал: «Наша позиция очень ясна, когда дело касается войны рядом с нами. Мы верим, что Россию невозможно победить в этой войне. Запад продолжает поставлять оружие Киеву, чтобы не позволить России «выиграть по-крупному». Поэтому наш подход заключается в том, чтобы, как можно скорее должно быть установлено прекращение огня и начаты переговоры. …Переговоры в любом случае должны быть. А, если переговоры должны состояться, то мой вопрос: почему бы их не провести раньше, а не позже? Ведь, чем скорее начнутся переговоры, тем скорее будет установлено прекращение огня, тем меньше погибнет людей, и тем меньше будет разрушений».

Будапешт, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube