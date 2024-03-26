Бортников заявил об «украинском следе» в теракте в «Крокус сити холле»

Директор ФСБ Александр Бортников во вторник, 26 марта, заявил, что информация, полученная от задержанных террористов, подтверждает украинский след в теракте в «Крокус сити холле», – сообщают СМИ.

В интервью журналисту Павлу зарубина Бортников сказал: «Политическая подоплека присутствует. И одни исламисты подготовить такую акцию бы не смогли. Конечно, террористам помогали. И мы видим украинский след. Первичные данные, полученные от задержанных, это подтверждают. Пока у нас есть все основания говорить, что это именно так, поскольку сами бандиты намеревались уйти за границу именно на территорию Украины. По нашей предварительной оперативной информации их там ждали».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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