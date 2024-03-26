Небензя: Израиль не остановится, пока не сравняет Газу с землей

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности по Ближнему Востоку, включая палестинский вопрос, во вторник, 26 марта, заявил, что с благословения США Израиль не остановится, пока не сравняет Газу с землей, – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию Постпредства РФ.

В ходе своего выступления российский дипломат сказал: «С легкого благословения США у Израиля теперь полный кард-бланш, и он не остановится, пока не сравняет Газу с землей, несмотря на принятие Советом Безопасности ООН резолюции с требованием прекратить огонь».

«В связи с приближающимися праздниками остро стоит вопрос доступа к святым местам Иерусалима, призываем обеспечить беспрепятственный доступ», – отметил также Небензя.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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