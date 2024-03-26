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Вторник, 26 марта 2024, 19:49 мск

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Небензя: Израиль не остановится, пока не сравняет Газу с землей

Василий Небензя. Скриншот видео постпредства РФ при ООН

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности по Ближнему Востоку, включая палестинский вопрос, во вторник, 26 марта, заявил, что с благословения США Израиль не остановится, пока не сравняет Газу с землей, – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию Постпредства РФ.

В ходе своего выступления российский дипломат сказал: «С легкого благословения США у Израиля теперь полный кард-бланш, и он не остановится, пока не сравняет Газу с землей, несмотря на принятие Советом Безопасности ООН резолюции с требованием прекратить огонь».

«В связи с приближающимися праздниками остро стоит вопрос доступа к святым местам Иерусалима, призываем обеспечить беспрепятственный доступ», – отметил также Небензя.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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