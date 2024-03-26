Франция намерена поставить Киеву почти 80 самоходных гаубиц

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню во вторник, 26 марта, заявил, что Париж вскоре сможет передать Киеву 78 самоходных гаубиц Caesar и увеличить поставки снарядов, – сообщает Associated Press.

Как сообщает агентство Лекорню сказал, что «между Францией, Украиной и Данией достигнуто соглашение о финансировании быстрой поставки 78 самоходных 155-мм гаубиц Caesar. У Франции также есть цель поставить Украине в этом году 80 тыс. снарядов для 155-мм орудий – по сравнению с 30 тысячами, поставленными с 24 февраля 2022 года».

«Также Франция присоединилась к инициативе Чехии по поиску запасов порохов и боеприпасов, которые можно было бы закупить в странах за пределами Европейского Союза», – добавил глава минобороны Франции.

Париж, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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