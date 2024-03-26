Байден заявил, что обрушение моста в Балтиморе стало «ужасным несчастным случаем»

Президент США Джо Байден, выступая в Белом доме во вторник, 26 марта, заявил, что обрушение моста в Балтиморе, штат Мэриленд, стало «ужасным несчастным случаем» в результате столкновения с его опорой судна, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Байден сказал: «На данный момент у нас нет указаний или каких-либо оснований полагать, что речь идет о преднамеренном акте. Все указывает на то, что речь идет об ужасном несчастном случае».

Ранее сегодня сообщалось, что врезультате солкновения грузового судна под флагом Сингапура с опророй рухнул автомобильный мост в Балтиморе.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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