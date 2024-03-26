Лукашенко рассказал о взаимодействии с Путиным во время задержания террористов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Ошмянский район республики во вторник, 26 марта, на встрече с журналистами заявил, что после теракта в «Крокус сити холле» в Подмосковье был на связи с Владимиром Путиным целые сутки и гарантировал закрытие границы для террористов, – сообщает белорусский канал «Пул первого».

В ходе общения с представителями СМИ Лукашенко сказал: «Мы созванивались с Путиным. Я у него спрашиваю: «Еще что-то надо?» Он говорит: «Нет. Все нормально». Потом он у меня спрашивает: «Поможешь закрыть границу?» Я говорю: «Помогу. Все делаем». Идет такой диалог. Я почему это сказал? Да потому что начали Путина эти их и наши беглецы упрекать: «Вот, что-то произошло, а он молчит, он не говорит, не обращается и прочее». Да мы сутки не спали вместе с Путиным! Что они знают об этом?! Постоянное было взаимодействие. Когда надо было сказать, он вышел и сказал».

«Террористы не могли пойти в Беларусь. Их кураторы, а у нас есть подозрения на некоторых, это я Путину позвоню, выскажу свои соображения. Они понимали, что в Беларусь заходить нельзя. Поэтому повернули и пошли на участок украинско-российской границы», – подчеркнул президент Белоруссии.

Минск, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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