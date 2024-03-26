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Вторник, 26 марта 2024, 22:22 мск

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В Госдепе заявили, что операция в Рафахе приведет Израиль к еще большей изоляции

Фото: pixabay.com

Официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер на брифинге во вторник, 26 марта, заявил, что Соединенные Штаты считают, что военная операция Израиля в Рафахе приведет страну к еще большей изоляции на мировой арене, – сообщают СМИ.

Комментируя возможное начало операции Израиля в Рафахе, Миллер сказал: «Мы считаем, что военная операция в Рафахе приведет Израиль к еще большей изоляции и дистанцированию в отношениях с его давними партнерами, а также навредит интересам Тель-Авива в сфере национальной безопасности».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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