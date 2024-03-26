Захарова назвала сообщение агентства Bloomberg «матерью всех фейков»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова во вторник, 26 марта, назвала сообщение американского агентства Bloomberg о том, что в окружении Путина не верят в причастность Украины к теракту «матерью всех фейков».

В своем Telegram-канале Захарова написала: «Bloomberg: в окружении Путина не верят в причастность Украины к теракту». Шедевральная новость. Просто мать всех фейков. Особенно удачно получилось, что она вышла именно сегодня, учитывая, что Владимир Путин с утра находился «в окружении» Генерального прокурора Игоря Краснова со всем центральным аппаратом Генпрокуратуры, Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, Секретаря Совбеза Николая Патрушева, Министра обороны Сергея Шойгу, Директора ФСБ Александра Бортникова. А Николай Патрушев и Александр Бортников еще и интервью дали на тему вовлеченности США, Британии и Украины в трагические события в «Крокус Сити Холл».

Москва, Иван Бабурин

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