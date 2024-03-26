В ЦАХАЛ заявили о ликвидации одного из лидеров ХАМАС

Официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари на брифинге во вторник, 26 марта, заявил о ликвидации заместителя командующего боевым крылом палестинского движения ХАМАС Марвана Иссы, – сообщает The Times of Israel.

В ходе своего выступления Хагари сказал: «В результате нашего авиаудара по центральной части сектора Газа, нанесенного ранее в этом месяце был убит Исса. Кроме него, в результате удара ЦАХАЛ по лагерю для беженцев «Нусейрат» 10 марта, был также ликвидирован еще один из старших командиров ХАМАС».

«Ранее о гибели Марвана Иссы сообщали США, однако власти Израиля до сегодняшнего дня никаких подтверждений этому не давали», – отмечает The Times of Israel.

Тель-Авив, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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