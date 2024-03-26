Путин поздравил Росгвардию с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин в среду, 27 марта, в поздравлении по случаю Дня войск национальной гвардии поблагодарил росгвардейцев за «мужество, верность Родине и славным ратным традициям, за вклад в обеспечение правопорядка, суверенитета и безопасности России».

В видеообращении к росгвардейцам глава государства сказал: «Уважаемые товарищи! Сегодня в России отмечается День войск национальной гвардии. Рад поздравить всех военнослужащих, сотрудников, гражданский персонал Росгвардии и, конечно, ветеранов с профессиональным праздником. Хочу искренне поблагодарить вас за мужество, верность Родине и славным ратным традициям, за ваш вклад в обеспечение правопорядка, суверенитета и безопасности России. Росгвардия решает значимые, ответственные задачи. Это борьба с преступностью, терроризмом, экстремизмом, охрана и защита важнейших, стратегических, в том числе промышленных, транспортных, инфраструктурных объектов, эффективный контроль в сфере оборота оружия».

«Особо хочу отметить наших товарищей, которые несут службу на Донбассе и в Новороссии, в районах, расположенных в непосредственной близости от зоны боевых действий. Знаю, что вы сражаетесь бесстрашно, рискуя собой, защищаете жизнь мирных граждан, проводите смелые, дерзкие операции, уничтожаете вражеские диверсионные группы, помогаете обеспечивать прикрытие государственной границы, надежную работу армейских коммуникаций и безопасность тыла наших частей и подразделений. Мы всегда будем помнить героев, павших в праведной борьбе за Россию, за будущее нашего народа», – подчеркнул Путин и добавил: «Уважаемые товарищи! В основе высокого авторитета Росгвардии – уважение людей, понимание того, как значима ваша профессия. Уверен, вы и впредь будете делать все, чтобы оправдать и укрепить это доверие общества. Желаю вам новых успехов. Всего самого доброго вашим семьям, родным и близким. С праздником! С Днем войск национальной гвардии России!»

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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