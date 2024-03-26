Россия подтвердила свою приверженность целям резолюции Совбеза ООН по нераспространению оружия массового уничтожения

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совета Безопасности во вторник, 26 марта, заявил, что Россия неизменно привержена целям и задачам резолюции Совбеза по нераспространению оружия массового уничтожения, – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию на Telegram-канале Постпредства РФ.

В ходе своего выступления российский дипломат сказал: «Спустя два десятилетия резолюция Совета Безопасности 1540 сохраняет свою актуальность в качестве универсального международного документа, ориентированного на сотрудничество и помощь государствам в вопросах нераспространения, в частности, в принятии на национальном уровне эффективных мер по предотвращению попадания оружия массового уничтожения, средств его доставки и относящихся к ним материалов в руки негосударственных субъектов. Императив этой задачи невозможно переоценить, в том числе на фоне сохраняющихся угроз терроризма, жертвой которого на минувшей неделе стала наша страна. Российская Федерация неизменно привержена целям и задачам резолюции, была одним из инициаторов ее согласования и принимала активное участие в разработке ее базовых положений».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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