Венгрия не намерена отказываться от контактов с Россией

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не намерен отказываться от контактов с Москвой на высшем уровне, потому что если мы перекроем каналы связи, то уменьшим шансы на мир в будущем, – сообщает в среду, 27 марта, ТАСС.

В интервью агентству глава венгерской дипломатии сказал: «Для нас очевидно, что нам надо поддерживать связь с российским руководством. Я сам в контакте со своими коллегами – министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, вице-премьером по энергетике Александром Новаком, вице-премьером – главой Минпромторга Денисом Мантуровым. Верим, что каналы связи должны быть открыты, потому что если мы их перекроем, то уменьшим шансы на мир в будущем».

«Дипломатия – это умение разговаривать друг с другом даже в сложных обстоятельствах. И даже если вы не во всем согласны. Ведь нет совершенно ничего особенного в том, чтобы общаться с теми, с кем вы согласны во всем. Это не про дипломатию, а про что-то другое, – продолжил он. – В конце концов нам придется разговаривать друг с другом. А если у нас нет каналов связи, то как мы сможем взаимодействовать?», – подчеркнул Сийярто и добавил: «Есть области, которые не подпадают под санкционный режим. И мой вопрос заключается в том, почему бы нам не улучшить сотрудничество с Россией в тех областях, которые не затронуты санкциями. Поэтому, когда возникает необходимость в контактах на высоком уровне, мы абсолютно открыты. …В последний раз я общался с Сергеем Лавровым в субботу, когда выражал соболезнования венгерского народа российскому народу в связи с этим чудовищным терактом в «Крокус сити холле».

Будапешт, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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