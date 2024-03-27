В США заявили об ужесточении санкций против ТЭК России

Помощник госсекретаря США по вопросам энергетики Джеффри Пайатт на брифинге в среду, 27 марта, заявил, что Соединенные Штаты продолжат ужесточать санкции в отношении российского топливно-энергетического комплекса (ТЭК), – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Пайатт сказал: «Санкционных мер будет больше, это я вам обещаю. США стремятся ужесточить санкционный режим в отношении России. ...Например, мы проводим аттестацию судоходных компаний на предмет соблюдения ценового потолка. Мы ввели санкции против «Совкомфлота», мы наносим «удары» по перспективным энергетическим проектам России. Например, мы ввели санкции против компании «Новатэк» и проекта «Арктический СПГ», что, судя по жалобам из Москвы, очевидно, имеет эффект».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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