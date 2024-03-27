Варшава пообещала удвоить закупки снарядов для Украины

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на совместном брифинге с главой МИД Латвии Кришьянисом Кариньшом в Риге,в среду, 27 марта, заявил, что Варшава удвоит закупки артиллерийских боеприпасов для Вооруженных Сил Украины (ВСУ) в рамках «чешской инициативы», – сообщает Bloomberg.

В ходе общения с журналистами Сикорский сказал: «Польша удвоит свои обязательства в рамках «чешской инициативы» (закупка вооружений у третьих стран, – прим.ред.) по обеспечению артснарядами украинских военных. Польша и Латвия являются лидерами в оказании помощи Украине и, если бы все делали то, что делаем мы, Украина была бы в гораздо лучшей ситуации сейчас».

Рига, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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