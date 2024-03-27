В МИД РФ призвали международное сообщество осудить притеснение канонического православия на Украине

Министерство иностранных дел России в среду, 27 марта, призвало международные организации выступить с решительным осуждением притеснения канонического православия на Украине.

В российском внешнеполитическом ведомстве заявили: «Вновь призываем профильные международные организации выступить с решительным осуждением продолжающихся антигуманных репрессий Киева против УПЦ, заставить его прекратить этот произвол и не допустить принятия упомянутого антицерковного законопроекта, который не только противоречит Конституции Украины, но и является грубейшим нарушением прав и свобод человека, затрагивая чувства миллионов православных верующих».

«В Черкасской области СБУ уведомила протоиерея УПЦ Бориса Бродовского о «подозрении» в совершении преступных деяний за публикации в соцсетях, в которых бойцы националистического формирования «Азов» именовались им нацистами. СБУ провела обыски и арестовала сотрудников «Союза православных журналистов». Зарегистрированы новые уголовные дела против монахов Киево-Печерской лавры и Почаевской лавры. Киевский горсовет продолжает конфискацию земель Киево-Печерской лавры для передачи заповеднику. 25 марта глава СБУ Малюк в интервью сообщил об уголовном преследовании священнослужителей УПЦ. По его словам, против представителей ее духовенства возбуждено более 80 дел, объявлено о 37 «подозрениях». 23 священника получили приговор суда по обвинениям в различных преступлениях – от госизмены до разжигания межрелигиозной вражды. 5 марта комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал парламенту принять во втором чтении законопроект, который позволит запретить Украинскую православную церковь», – сообщили в российском МИДе.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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