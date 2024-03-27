В ПАСЕ пригласили Косово в Евросоюз

Политический комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в среду, 27 марта, заявил, что пригласил самопровозглашенную республику Косово вступить в Европейский Союз, – сообщают СМИ.

В сообщении, опубликованном на официальной странице ПАСЕ в соцсети X (экс-Twitter), говорится: «Комитет по политическим вопросам, заседающий в Париже, рекомендовал пригласить Косово стать членом Совета Европы».

Как сообщают СМИ, теперь решение комитета ПАСЕ должно быть одобрено на запланированных на 18 апреля пленарных дебатах и голосовании в парламентской ассамблее Совета Европы.

Страсбург, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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