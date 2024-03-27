В МИД РФ усомнились в адекватности главы эстонской дипломатии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в среду, 27 марта, заявила, что обвинение эстонской стороной руководства России в использовании терактов против россиян «для оправдания своей военной политики» вызывает вопросы об адекватности главы дипломатии Эстонии.

В ходе общения с журналистами российский дипломат сказала: «На сайте внешнеполитического ведомства Эстонии был опубликован следующий комментарий: «Вчерашнее нападение на концертный зал в Москве ясно показало, что режим в России ориентирован на завоевание соседних стран и организацию гибридных операций вместо заботы о благополучии и безопасности собственного народа. Это не первый случай в истории, когда российское руководство использует теракты в Москве с жертвами среди мирного населения для оправдания своей военной политики».

«У нас и до этого не было особых иллюзий по поводу отсутствия здравого смысла и совести у главы МИД Эстонии, однако его последние заявления вызывают вопросы о том, насколько он адекватен и всё ли у него с головой в порядке. То, что у Зеленского не все в порядке со здоровьем, мы говорим регулярно. Он находится в глубочайшей зависимости от психотропных препаратов и запрещённых средств. МИД Эстонии стоило бы тоже проверить своего руководителя, попросить, чтобы он сдал анализы после того, как он сделал подобное заявление», заявила Захарова и добавила: «В самой Эстонии люди выражали настоящее сочувствие и сопереживание нашему народу. Они несут цветы к Посольству России. В странах Прибалтики делают это вне зависимости от того, что их запугивают или им это делать запрещают. Мы глубоко это ценим, спасибо вам!»

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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