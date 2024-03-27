В Кремле заявили об отсутствии официальных версий по поводу теракта в «Крокус сити холле»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду, 27 марта, заявил, что официальных версий по поводу теракта в «Крокус сити холе» еще нет и посоветовал «набраться терпения», – сообщает телеканал «Известия».

В комментарии телеканалу Песков сказал: «Спецслужбы работают над тем, чтобы подкрепить существующие версии теракта в «Крокусе» и остановиться на одной. Никаких официальных версий по теракту не высказывалось, надо их дождаться. Надо набраться терпения и дождаться, пока следственные органы и спецслужбы придут к окончательному выводу, опираясь на факты».

«Странно, что американцы берут на себя смелость и заявляют об одной единственной версии. Это, конечно, говорит о том, что как минимум они хотят с чего-то переключить внимание», – добавил представитель Кремля.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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