Белый дом снова заявил о несогласии с наземной операцией Израиля в Рафахе

Советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби на брифинге в среду, 27 марта, заявил, что США снова заявляют, что не согласны с инициативой Израиля о проведении полномасштабной наземной операции в Рафахе, – сообщает The Times of Israel.

В ходе своего выступления Кирби сказал: «Мы понимаем, что существует необходимость преследовать ХАМАС, так как они по-прежнему представляют собой реальную угрозу, и мы знаем, что в Рафахе есть боевики этого движения. Но, мы еще раз повторяем, что полномасштабные действия в Рафахе – это не явлется хорошей идеей, потому что есть и другие способы справиться с угрозой. Именно поэтому мы с таким нетерпением ждем возможности пригласить сюда на текущей неделе израильскую делегацию, чтобы обсудить некоторые другие способы сделать это».

Следует напомнить, что накануне, в эфире 12 канала министр обороны США Ллойд Остин сказал израильскому коллеге Йоаву Галланту, что «США просто не могут поддержать крупное наземное наступление в Рафахе, которое не включает достижимый, поддающийся проверке план по обеспечению безопасности и безопасность 1,5 миллиона жителей Газы, которые нашли там убежище».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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