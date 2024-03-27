Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) в среду, 27 марта, сообщило, что на Украине в отношении российских пленных применяются пытки, а также что в этой стране существует дискриминации «русскоязычного меньшинства».

В документе, опубликованном на сайте УВКПЧ, в частности, говорится: «В период с декабря 2023 года по февраль 2024-го сотрудники ведомства посетили 44 российских пленных в Днепропетровской, Харьковской, Львовской, Николаевской, Сумской, Винницкой и Запорожской областях. …Тринадцать военнопленных сообщили, что при допросах их избивали деревянными палками, а также пытали током с использованием военных полевых телефонов или других электроприборов. Кроме того, украинцы инсценировали казни, а в двух случаях угрожали российским солдатам сексуальным насилием».

Комментируя это сообщение ООН, специальный корреспондент «Вестей» Александр Сладков написал в своем Telegram-канале: «Разницу отношения к пленным очень просто определить: мы их пленных отдаем упитанных и с пакетами личных вещей. Нам наших пленных возвращают калеками».

Следует ометить, что в ООН.также заявили: «Священнослужители и прихожане Украинской православной церкви (УПЦ) продолжали подвергаться запугиваниям в течение отчетного периода (декабрь 2023 года – февраль 2024 года – ред.). УВКПЧ зафиксировало шесть случаев в пяти регионах, когда группы людей силой врывались в храмы УПЦ, оправдывая свои действия решениями местных властей о регистрации новых религиозных общин Православной Церкви Украины (ПЦУ) по тому же адресу, что и существующие общины УПЦ».

В отношении закона, принятого Верховной радой 8 декабря 2023 года о правах нацменьшинств, в докладе УВКПЧ говорится: «Хотя закон является значительным шагом вперед в улучшении прав национальных меньшинств, он сохраняет дискриминационный дифференцированный режим между, с одной стороны, национальными меньшинствами, говорящими на официальном языке ЕС, и, с другой стороны, национальными меньшинствами, языки которых не являются официальными языками ЕС, такими как русский».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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