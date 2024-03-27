В Канаде собираются ввести «налог на дождь»

Мэр административного центра провинции Онтарио, крупнейшего города Канады Торонто Оливия Чоу предложила ввести сбор с домовладельцев за ливневую канализацию в зависимости от того, насколько сильно сток воды в их домах может повлиять на нее, – сообщает в среду, 27 мата, журнал Newsweek.

«Введение «налога на дождь, по мнению городских властей должно побудить граждан содержать траву и растения на своих участках, а не мостить открытые квадратные метры. Размер сбора будет зависеть от площади твердой поверхности каждого объекта, включая крыши, подъездные пути, парковки и другой бетонный ландшафт», – пишет Newsweek со ссылкой на мэрию Торонто.

Согласно сообщению издания, в обосновании введения нового налога на сайте администрации Торонто говорится: «Ливневая вода – это дождь и талый снег. Когда ливневая вода не впитывается в землю, она стекает с твердых поверхностей на улицы, в ливневые стоки и по сети труб, которые уносят ее в местные водные пути. …Слишком большое количество ливневой воды может переполнить городскую канализационную систему, что может привести к затоплению подвалов и повлиять на качество поверхностных вод в реках, ручьях и на набережной озера Онтарио».

Торонто, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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