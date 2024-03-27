Пугачеву могут признать иноагентом

Глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин в среду, 27 марта, сообщил, что Геннпрокуратура РФ запустила процедуру признания певицы Аллы Пугачевой иностранным агентом.

В аудиосообщении в своем Telegram-канале Бородин говорит: «Что касается признания Аллы Пугачевой иностранным агентом. Да, пришел ответ из Генеральной прокуратуры, что они направили запрос в Минюст. Соответственно, только Минюст может принять данное решение. …Давайте дождемся официального ответа».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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