Путин: Аэродромы третьих стран, если с них будут применяться F-16 против Вооруженных Сил России, станут законной целью

Президент России Владимир Путин в ходе общения с военными летчиками в Тверской области в среду, 27 марта, заявил, что аэродромы третьих стран, с которых истребители F-16 будут применяться против России станут законной целью, – сообщает телеканала «Звезда».

Отвечая на соответствующий вопрос, глава государства сказал: «Если Украине поставят истребители F-16, это не поменяет ситуацию на поле боя. Конечно, если они будут применяться с аэродромов третьих стран, они для нас становятся легитимной целью, где бы они ни находились. Россия будет уничтожать их, как и другие самолеты и танки там».

«Не Россия двигалась к границам стран НАТО, а они подошли вплотную, мы лишь защищаем своих людей. Если бы после развала СССР выстраивалась бы система безопасности в Европе, СВО бы не было. Заявления, что Россия будет нападать на Европу, – полная чушь, зря сателлиты США опасаются. Слова о возможном нападении на Польшу, Прибалтику и Чехию – это способ обмануть население этих стран», – подчеркнул Путин.

Тверь, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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