Путин: Когда я слышу ура-патриотов, что говорят, что Россия только для русских, у меня возникает чувство тревоги

Президент России Владимир Путин во время общения с военными летчиками в Тверской области в среду, 27 марта, заявил, что у него возникает чувство тревоги, когда слышит «Россия для русских», – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления глава государства сказал: «Вот вы знаете, когда я слышу наших, а такие люди везде есть, в любом обществе, – когда я слышу ура-патриотов, тех, кто говорят, что Россия только для русских, знаете, у меня возникает чувство тревоги».

«В России с уважением относятся к представителям всех конфессий, в том числе мусульманам и иудеям, нужно очень бережно относиться к межнациональному и межконфессиональному миру в России. Ущемление каких-либо наций внутри России развалит страну. Представители всех конфессий, всех народов России на поле боя сегодня проявляют себя с наилучшей стороны», – добавил Путин.

Тверь, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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