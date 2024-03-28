Лавров: Возможно, Зеленского не придется признавать президентом Украины

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что, возможно, 21 мая, признавать Зеленского в качестве президента Украины уже не придется, – сообщает телеканал «Известия».

Комментируя высказывание постпреда РФ в ООН Василия Небензи о том, что решение Зеленского не проводить избирательную кампанию делает его нелегитимным главой Украины с 21 мая, Лавров сказал: «Что касается 20 мая, и что будет 21 мая, давайте доживем до этого. Может, там и не потребуется ничего признавать».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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