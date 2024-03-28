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Четверг, 28 марта 2024, 18:07 мск

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Лавров: Возможно, Зеленского не придется признавать президентом Украины

Глава МИД РФ Сергей Лавров. Фото из архива сайта министерства иностранных дел России

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что, возможно, 21 мая, признавать Зеленского в качестве президента Украины уже не придется, – сообщает телеканал «Известия».

Комментируя высказывание постпреда РФ в ООН Василия Небензи о том, что решение Зеленского не проводить избирательную кампанию делает его нелегитимным главой Украины с 21 мая, Лавров сказал: «Что касается 20 мая, и что будет 21 мая, давайте доживем до этого. Может, там и не потребуется ничего признавать».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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