Эстония для защиты судов в Красном море направит одного своего военного

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур в четверг, 28 марта, заявил, что в рамках военно-морской операции ЕС Aspides («Щиты») для защиты судов в Красном море от йеменских хуситов из движения «Ансар Алла» республика отправит одного военного, – сообщают эстонские СМИ.

Сообщается, что глава эстонского минобороны сказал: «Наш военный будет находиться на итальянской базе. Скорее всего, это будет штабной офицер или унтер-офицер. Для участия в миссии будет направлен военный с юридическим образованием, опытом работы в ВМФ или специалист по логистической поддержке, в зависимости от решения союзников. В ходе работы в зоне Красного моря, которое является важным торговым путем, Эстония может получить опыт в проведении военно-морских операций».

Таллин, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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