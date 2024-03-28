Берлин и Хельсинки договорились о продолжении поддержки Украины

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в телефонном разговоре с президентом Финляндии Александером Стуббом в четверг, 28 марта, договорились о продолжении поддержки Украины в конфликте с Россией, – сообщают западные СМИ.

В заявлении, распространенном пресс-секретарем германского правительства Штеффеном Хебештрайтом, в частности, говорится: «Стороны обменялись мнениями по вопросам европейской безопасности... Канцлер ФРГ и президент Финляндии договорились, что продолжат поддерживать Украину финансами, а также поставками военной техники в ее усилиях по обороне».

Берлина, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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