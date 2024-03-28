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Четверг, 28 марта 2024, 20:48 мск

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Международный суд ООН предписал Тель-Авиву обеспечить поступление гуманитарной помощи в сектор Газа

Фото: ООН

Принять необходимые и эффективные меры для обеспечения беспрепятственного поступления гуманитарной помощи в сектор Газа предписал в четверг, 28 марта, Международный суд ООН в Гааге.

В распространенном заявлении Международного суда ООН, в частности, говорится: «Суд предписывает следующие меры: государство Израиль должно… принять все необходимые и эффективные меры для обеспечения безотлагательного, в полном сотрудничестве с ООН беспрепятственного предоставления в срочном порядке необходимых основных услуг и гуманитарной помощи, включая продовольствие, воду, электричество, топливо, жилье, одежду, средства гигиены, а также медицинскую помощь палестинцам на всей территории Газы».

«Международный суд ООН 26 января обязал Израиль принять временные меры из-за ситуации в секторе Газа, однако с тех пор условия жизни палестинцев в Газе еще больше ухудшились», – сообщили в международном ведомстве.

Гаага, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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