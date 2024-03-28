Казахстанцам рекомендовали уехать из двух областей Украины

Гражданам Казахстана, находящимся на Украине, рекомендовали покинуть Одесскую и Харьковскую области в связи с растущей напряженностью и нестабильной ситуацией в этих регионах.

В сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале посольства Казахстана, говорится: «В связи с растущей напряженностью и нестабильной ситуацией с безопасностью в Одесской и Харьковской областях посольство (Республики Казахстан, – прим.ред.) рекомендует гражданам Казахстана рассмотреть возможность покинуть данные области».

«Для выезда из Украины можно воспользоваться двумя наземными маршрутами – через Польшу или Молдову, далее – коммерческими авиасообщениями. В случае выезда через Польшу необходимо иметь Шенгенскую визу, для въезда в Молдову она не нужна», – уточнили в ведомстве.

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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