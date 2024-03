Официальный представитель МИД России Мария Захарова в четверг, 28 марта, отвечая на оскорбительное заявление координатора Белого дома Джона Кирби, сказала, что ей стало понятно, почему в США распространено выражение «вымыть рот с мылом».

Комментируя заявление Кирби о том, что «лучшие продавцы навоза часто носят образцы во рту, а российские чиновники, похоже, довольно хорошие продавцы навоза», Захарова в своем Telegram-канале написала: «В русском (языке, – прим.ред.) таких пословиц нет. Потому что «навоз во рту носят» не у нас, а за океаном. Зато есть наша поговорка «у кого что болит, тот о том и говорит». Кстати, теперь стало понятно, почему в Штатах распространено выражение «вымыть рот с мылом» (to wash one's mouth out with soap)».

Москва, Иван Бабурин

