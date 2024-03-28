Спикер армянского парламента заявил о стремлении республики стать членом ЕС

Спикер парламента республики Армения Ален Симонян в четверг, 28 марта, заявил, что его страна всегда стремилась стать членом Европейского Союза, потому что является носителем европейской демократической системы, – сообщают местные СМИ.

В эфире Общественного телевидения Армении спикер республиканского парламента сказал: «Наша страна является носителем европейской демократической системы, поэтому для нас получение статуса кандидата на членство в ЕС – это самый правильный и желательный вариант, по которому мы должны идти. Конечно, многое надо привести в соответствие с европейскими стандартами, но Армения всегда шла по этому пути, пока ее не втянули в ЕАЭС».

«Россия оставила Армению одной в самый сложный период. Это факт. У нас был друг, союзник, или, как они любят говорить, – старший брат, который, когда пришло время нас защитить, оставил нас одних, если не сказать, что все происходило с его ведома. Нас неоднократно обманывали, а потом попытались втянуть в новую войну уже на территории Армении, чтобы потом «спасти» в конкретной ситуации и накинуть хомут на нашу государственность», – добавил Симонян.

Ереван, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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