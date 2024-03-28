Лавров: Запад активно и навязчиво пытается отвести подозрения от Украины в причастности к теракту в «Крокус сити холле»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад «навязчиво» пытается убедить всех, что теракт в «Крокус сити холле» совершило «Исламское государство»*, активно отводя подозрения от Украины, – сообщает в четверг, 28 марта, МИЦ «Известия».

В интервью изданию Лавров сказал: «Запад активным образом пытается убедить всех, что теракт в «Крокус Сити Холл» дело рук «Исламского государства»* и больше никого не надо подозревать, прежде всего, Украину. Про эту страну и про ее непричастность говорят прямо и регулярно. Это становится навязчивым».

«Мы неоднократно говорили о том, что мы не делаем каких-либо окончательных выводов до тех пор, пока расследование не будет полностью завершено. Следствие еще работает над фактами, вскрываются новые обстоятельства, но исключать очевидные версии мы просто не имеем права. Тем более что эти люди бежали на Украину, когда их задержали. А Запад так подозрительно активно убеждает нас, причем не только публично, но и в контактах по линии наших дипломатических миссий, в том, что «не надо подозревать Украину», не объясняя почему», – подчеркнул глава российского МИДа и добавил, что «Россия исходя из здравой логики, не может исключать причастности Украины к теракту в «Крокус сити холле».

*Организация признана террористической и запрещена в России

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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